’De intensive care kraakt op dit moment’

Intensivist Gommers is in de Tweede Kamer om uitleg te geven over de laatste corona-ontwikkelingen. Kamerleden kunnen hem en RIVM-baas Jaap van Dissel ook vragen stellen.

Van Dissel gaf eerder op de ochtend aan dat volgens een rekenmodel Nederland nu niet op een tekort aan ic-bedden lijkt af te steven. Hij hield daarbij wel een stevige slag om de arm. „Modellen zijn niet iets absoluuts. Ze hangen van veel dingen af.” In de rekenmodellen zitten onzekerheden, benadrukt hij.

Dr. Gommers lijkt een stuk minder gerustgesteld dat het goed gaat met capaciteit van ic-bedden in Nederland. Niet alleen in Noord-Brabant zitten de intensive care-afdelingen vol, weet hij. Dat gebeurt nu ook op steeds meer andere plekken in het land. „Alles kraakt op dit moment”, waarschuwt hij juist. „Het is gewoon ontzettend spannend.”

Felle kritiek

Felle kritiek uit hij op het overplaatsen van patiënten uit volle ziekenhuizen naar ziekenhuizen die nog wel plek hebben. Hij mist de regie daarop. „Specialisten reageren soms nog: We denken erover na. Je mist een beetje de centrale militaire aansturing. Er is geen keuze meer.”

Aan die militaire aansturing wordt momenteel gewerkt. Defensie is bezig om het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding op te tuigen. Donderdag moet dat van start gaan. Gommers vraagt zich hardop af of het op tijd gaat werken.

Volgens Gommers verwacht de ziekenhuiswereld op 1 april 1600 patiënten op de IC. „Die bedden zijn er nu niet. Belangrijk is of we op tijd klaar zijn. We missen de landelijke regie.”

RIVM-expert Van Dissel gaf de Tweede Kamer eerder op de dag een sprankje hoop. Hij wijst erop dat het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis wordt opgenomen, de laatste dagen behoorlijk afvlakt. Dat kan erop duiden dat de coronamaatregelen van het kabinet hun vruchten beginnen af te werpen.

Door de corona-ingrepen van het kabinet lijkt het er ook op dat mensen elkaar minder besmetten, liet Van Dissel met behulp van modellen zien. „De uitbreiding, de exponentiële groei van de uitbraak lijkt tot stand gebracht”, zegt hij. „Maar dit is gevoelig voor alles wat we doen”, benadrukt de RIVM-baas het belang van hoe mensen met de kabinetsmaatregelen omspringen.

Oproep

Nederland heeft ingezet op een zogeheten ’targeted lockdown’. Dat betekent dat niet iedereen thuis hoeft te blijven, maar alleen mensen met ziekteverschijnselen en - sinds maandag- ook hun gezinsleden. Van Dissel hamert er nog maar eens op dat iedereen zich aan deze lockdown-vorm moet houden. Het kan helpen om onze ic-capaciteit op orde te houden, zegt hij.

50Plus-leider Henk Krol wil van het RIVM weten waarom Nederland geen gegevens verstrekt van patiënten die van corona zijn genezen. In andere landen gebeurt dat wel. Tot zijn grote verbazing heeft dat te maken met een ict-probleem. Dat systeem kan volgens Van Dissel zulke gegevens niet verwerken.

Donderdag is er opnieuw een groot debat over corona en de maatregelen die het kabinet heeft genomen om het virus in te dammen. De technische briefing van woensdag met Van Dissel en Gommers moet daarbij helpen.

Vorige week duurde een vergelijkbaar debat tien uur. Veel te lang, vonden zowel Kamerleden als de aanwezige ministers. Kamervoorzitter Arib heeft daarom besloten om nu minder lang te debateren.

Woensdagmiddag is er een apart Kamerdebat over het noodpakket voor de economie. Door het kabinet zijn miljarden beschikbaar gesteld, waarmee naar baanbehoud wordt gestreefd.

Later op de dag is er opnieuw crisisberaad door het kabinet. Het is nog niet duidelijk of er na afloop een persconferentie komt.