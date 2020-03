LIVE RIVM: aantal coronagevallen in ziekenhuis vlakt af

Onze verslaggever Alexander Bakker twittert live mee. Zijn updates vindt u onderaan dit bericht.

De gegevens lijken bemoedigend, maar het is volgens Van Dissel nog veel te vroeg om te juichen. „Modellen zijn niet iets absoluuts. Ze hangen van veel dingen af.” Er zitten onzekerheden in de rekenmodellen, benadrukt hij.

Van Dissel is in de Tweede Kamer om uitleg te geven over de laatste corona-ontwikkelingen. Kamerleden kunnen hem en dr. Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care ook vragen stellen.

Door de corona-ingrepen van het kabinet lijkt het er ook op dat mensen elkaar minder besmetten, laat Van Dissel met behulp van modellen zien. „De uitbreiding, de exponentiële groei van de uitbraak lijkt tot stand gebracht”, zegt hij. „Maar dit is gevoelig voor alles wat we doen”, benadrukt de RIVM-baas het belang van hoe mensen met de kabinetsmaatregelen omspringen.

Nederland heeft ingezet op een zogeheten ’targeted lockdown’. Dat betekent dat niet iedereen thuis hoeft te blijven, maar alleen mensen met ziekteverschijnselen en - sinds maandag- ook hun gezinsleden. Van Dissel hamert er nog maar eens op dat iedereen zich aan deze lockdown-vorm moet houden. Het kan helpen om onze ic-capaciteit op orde te houden, zegt hij.

50Plus-leider Henk Krol wil van het RIVM weten waarom Nederland geen gegevens verstrekt van patiënten die van corona zijn genezen. In andere landen gebeurt dat wel. Tot zijn grote verbazing heeft dat te maken met een ict-probleem. Dat systeem kan volgens Van Dissel zulke gegevens niet verwerken.

Donderdag is er opnieuw een groot debat over corona en de maatregelen die het kabinet heeft genomen om het virus in te dammen. De technische briefing van woensdag met Van Dissel en Gommers moet daarbij helpen,

Vorige week duurde een vergelijkbaar debat tien uur. Veel te lang, vonden zowel Kamerleden als de aanwezige ministers. Kamervoorzitter Arib heeft daarom besloten om nu minder lang te debateren.

Woensdagmiddag is er een apart Kamerdebat over het noodpakket voor de economie. Door het kabinet zijn miljarden beschikbaar gesteld, waarmee naar baanbehoud wordt gestreefd.

Later op de dag is er opnieuw crisisberaad door het kabinet. Het is nog niet duidelijk of er na afloop een persconferentie komt.