Live: RIVM geeft uitleg over aanpak

Onze verslaggever Alexander Bakker twittert live mee. Zijn updates vindt u onderaan dit bericht.

Kamerleden krijgen de ruimte om vragen te stellen aan de twee deskundigen. De zogeheten technische briefing is een voorbereiding op het nieuwe coronadebat dat donderdag in de Tweede Kamer zal worden gehouden.

Vorige week duurde een vergelijkbaar debat tien uur. Veel te lang, vonden zowel Kamerleden als de aanwezige ministers. Kamervoorzitter Arib heeft daarom besloten om nu minder lang te debateren.

Woensdagmiddag is er een apart Kamerdebat over het noodpakket voor de economie. Door het kabinet zijn miljarden beschikbaar gesteld, waarmee naar baanbehoud wordt gestreefd.

Later op de dag is er opnieuw crisisberaad door het kabinet. Het is nog niet duidelijk of er na afloop een persconferentie komt.