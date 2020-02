Massabruiloft in Zuid-Korea gaat gewoon door ondanks corona

SEOUL - Mensen vanuit de hele wereld zijn ondanks het nieuwe coronavirus vrijdag naar een massabruiloft in Zuid-Korea gekomen. Ruim 30.000 mensen kwamen af op het evenement in Gapyeong, net buiten hoofdstad Seoul. Zeker 6000 stellen trouwden voor het eerst. De anderen hertrouwden of woonden de massabruiloft, die uitging van de zogenoemde Verenigingskerk, bij als gast. In Zuid-Korea zijn zeker vijftien mensen besmet met het coronavirus.