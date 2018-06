Naspelen ’school shooting’ in ons land ’gaat te ver’

In een brief aan de ouders van de leerlingen schrijft regiodirecteur Jan Berend van der Wijk dat de school shootings in Amerika vaak in het nieuws komen. Woordvoerder Marjolein Visser van de school: „En niet alleen in Amerika. Vorige week was er sprake van een aanslag in het Belgische Luik op een school. De tijden veranderen helaas. We kunnen wel alleen de jaarlijkse ontruimingsoefeningen voor brand doen, maar wat nou als er wel een schietpartij op onze school komt? Zijn we dan wel goed voorbereid? We denken dat we er goed aan doen om met zo’n situatie te oefenen.”

Daar denkt de Algemene Onderwijsbond anders over. Voorzitter Liesbeth Verheggen: „De lading van die brief naar de ouders vind ik nogal wat. Ze verwijzen naar Amerika. Alsof het hoofd van de nationale terroristenbestrijding de noodklok heeft geluid! De omstandigheden in Nederland zijn volstrekt anders. Dit wil je je leerlingen niet aandoen.”

Volgens Visser van het Alfa-College wordt het allemaal groter gemaakt dan het is. „Leerlingen zijn erop voorbereid en we hebben het duidelijk gecommuniceerd naar de ouders. Met een telefoonnummer erbij voor als ze vragen hebben. Geen enkele ouder heeft gebeld. We doen het samen met de politie en andere hulpdiensten. Er zal drie keer op die dag sprake zijn van een dreigende situatie. Een student zal een kwartier lang zeer dreigend gedrag vertonen. Van (nep)wapens is echter geen sprake. Voor ons is de sociale veiligheid een belangrijk thema en op deze manier kunnen we zien of de protocollen werken. Er is overleg geweest met de MBO Raad, die de actie toejuicht.” De MBO Raad ontkent overigens die uitspraak te hebben gedaan.

Maar het adviesorgaan School en Veiligheid is niet vooraf ingelicht. „Nee, dan hadden we dit wel afgeraden. Kijk, dat scholen nadenken over en zich voorbereiden op mogelijke dreigingen is goed. En erover praten met leerlingen ook. Maar het is wat anders om het in detail na te gaan spelen. Er zijn meer scholen die calamiteiten naspelen, maar voor zo ver ik weet is dat nooit met leerlingen erbij geweest. Je creëert hartverzakkingen.”

Slachtofferhulp

Daarom zijn er volgens de school naderhand medewerkers van Slachtofferhulp om mee te praten. Verheggen van de AOb: „Dat gegeven maakt het juist enger voor die kinderen. We keuren dit af.”

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, die de studenten in het mbo vertegenwoordigt, zegt ook niet op de hoogte zijn gesteld. „We hopen dan maar dat de studenten daar wel volledig zijn geïnformeerd. En we hopen dat hierdoor geen copycats komen of dat dit leidt tot een echte shooting”, zegt voorzitter Timon van Engen.

Peter van Hulsen van de organisatie Ouders en Onderwijs stelt dat hij zou kunnen begrijpen dat ouders hun kind volgende week ’thuis gaan houden’. „Daarnaast: een ontruiming oefenen is belangrijk. Om dat levensecht te maken kán je er een rampenoefening van maken. Een shooting nabootsen heeft het risico dat je Nederlanders bang maakt voor een fenomeen dat hier niet voorkomt en waarmee je mensen misschien op verkeerde ideeën brengt.”