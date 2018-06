Witte Huis hielp om Trump te tackelen

De laatste tijd heb ik me op deze plek regelmatig druk gemaakt over de media, en daarmee bedoel ik de belangrijkste nieuws- en opiniemedia op tv en radio, en de kranten. Gelukkig is er internet en is het mogelijk om berichten te ontvangen die die media opzettelijk negeren, maar het blijft zorgwekkend in welke mate de media, via weglating en ontkenning, ons een geïdeologiseerd beeld opdringen van de werkelijkheid.