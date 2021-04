Schiedammer aangehouden na schietpartij Son en Breugel

De politie heeft onderzocht of er mensen gewond zijn geraakt, onder meer door contact te leggen met ziekenhuizen. Dat leverde niets op. Een 23-jarige man uit Valkenswaard heeft zich zaterdag bij de politie gemeld. Hij wordt nader gehoord, aldus een woordvoerder. Het is onduidelijk of deze man gewond is geraakt, maar volgens de politie heeft hij mogelijk te maken met de schietpartij.

De verdachte uit Schiedam zit nog vast. Wat zijn rol in het schietincident precies is geweest, wordt nog onderzocht.