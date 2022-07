Jongens (15 jaar) verstoppen mogelijk vuurwapen in snoepautomaat op station Zaandam

Even na 20:00 uur kregen hulpdiensten een melding van een schietpartij op het Ankersmidplein. Het is nog niet duidelijk of er daadwerkelijk geschoten is. De politie kwam met een speurhond ter plaatse, waarop het mogelijke vuurwapen snel werd aangetroffen op het station.

Twee verdachten zijn aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zitten zij ook vrijdag nog vast. Het wapen is door de politie in beslag genomen voor onderzoek.