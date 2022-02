Vrouw knipte penis van zoontje (5) af: ’Onder invloed van psychosociale problematiek’

Op vrijdag 12 november ging het compleet mis in de woning van de in Frankrijk geboren Myriam D. in Katwijk. Met een schaar zou zij de penis van de kleuter er volledig af hebben geknipt. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) kwam de Française tot haar daad onder invloed van ’psychosociale problematiek’ en zou zij behoorlijk in de war zijn geweest. Mogelijk zou het veranderen van een medicijn, dat gebruikt wordt tegen psychoses, daar een rol bij hebben gespeeld, zo stelt haar advocaat mr. Joel de Gram. Dat bleek tijdens de zogeheten pro-formazitting in de rechtbank waar de vrouw maandag terechtstond.

Pieter Baan Centrum

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt de vrouw, die momenteel in het Pieter Baan Centrum zit ter observatie, voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan haar zoontje. Het forensisch medisch onderzoek is nog in volle gang. Daarnaast wil justitie weten wat voor incident er zich vijf jaar geleden in Frankrijk heeft afgespeeld, waarbij de vrouw ook betrokken zou zijn geweest.

De advocaat van D. vroeg aan de rechtbank om de voorlopige hechtenis van zijn cliënte op te heffen dan wel te schorsen. Volgens de raadsman wordt door een arts die de vrouw heeft onderzocht vastgesteld dat het herhalingsgevaar kan worden ondervangen door medicijnen. Het OM stelt dat het recidivegevaar wel degelijk aanwezig is. De Haagse rechtbank wees het verzoek van de advocaat af en besloot dat de vrouw langer vast moet blijven zitten.

Spreekrecht

De advocate van het jonge slachtoffer en diens vader zei tijdens de zitting nog niet te weten of de vader en jongen een vordering gaan indienen of gebruik maken van hun spreekrecht. „Het is heftig voor alle betrokkenen. De vader en zoon staan vertwijfelend en ambivalent in de zaak.” Over de toestand van het jongetje wensten beide partijen geen toelichting te geven.

De volgende rechtszaak staat op 11 april op de rechtbankrol. Ook dan zal de zaak nog niet inhoudelijk worden behandeld.