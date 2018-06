Israël gaat optreden tegen 'vuurvliegers'

Dat resulteerde volgens de krant Haaretz al in bos- en grasbranden die de kibboetsen Or HaNer en Nir Am en het plaatsje Sderot bedreigden. De minister van Veiligheid Gilad Erdan reageerde onmiddellijk met een tegenmaatregel. Scherpschutters mogen op hun beurt het vuur openen als ze vijandige vliegeraars in het vizier krijgen, met de opdracht te doden. ,,Aangezien Hamas de enige organisatie is die schietpartijen en het sturen van vliegers toestaat, moeten wij onze toevlucht wel nemen tot preventieve uitschakeling van de daders.''

,,Ze komen elke keer met iets nieuws, tunnels, raketten en nu dit'', vervolgde Erdan in Haaretz. ,,De vijand probeert de veerkracht van onze burgers te breken, omdat ze weten dat ze het Israëlisch leger geen kwaad kunnen doen. Maar dat gaat niet lukken.''