Ophef over benoeming burgervrouw (65) tot KMar-baas: ’Middelvinger naar capabele militairen’

Amsterdam - De Koninklijke Marechaussee (KMar) stelt na lang zoeken een nieuwe commandant aan. De benoeming van oud-korpschef Annelore Roelofs leidt tot verontwaardiging, want ze is 65 jaar oud en wordt als burger geparachuteerd in een militaire organisatie. „Dit is slecht voor de marechaussee.”

