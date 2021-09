Chinese beurzen omhoog door hoop op meer steun

Uit cijfers van de Chinese overheid bleek eerder al dat de groei in de industrie afgelopen maand opnieuw is vertraagd door toeleveringsproblemen en hogere prijzen voor ruwe materialen. De zwakke cijfers zorgen echter voor hoop op meer steunmaatregelen van Peking voor de economie.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,7 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,6 procent. De Nikkei in Tokio sloot 1,3 procent hoger op 28.451,02 punten. Speculatie dat de Japanse premier Yoshihide Suga waarschijnlijk de aanstaande verkiezingen voor het leiderschap van de regeringspartij Liberaal-Democratische Partij (LDP) zal gaan winnen, zorgde voor geruststelling bij beleggers.

Cathie Wood

Komatsu behoorde tot de sterkste stijgers in de Nikkei met een winst van 5 procent. Volgens persbureau Bloomberg wordt het aandeel van de producent van bouwmachines al sinds half augustus bijna dagelijks gekocht door het beleggingsfonds van de Amerikaanse investeerder Cathie Wood. Toyota won 0,7 procent en keerde daarmee terug op het niveau van voor de koersval die volgde op de aankondiging van de autofabrikant om de productie met 40 procent te verlagen in september.

Suzuki daalde licht. Maruti Suzuki India, de grootste autofabrikant van India, denkt dat zijn productie volgende maand met wel 40 procent kan krimpen vanwege het wereldwijde chiptekort in de autosector. Ook een fabriek die auto’s maakt voor de Japanse samenwerkingspartner Suzuki zal worden geraakt. Murati denkt dat de chiptekorten nog wel een jaar kunnen aanhouden.

De All Ordinaries in Sydney bleef achter met een min van 0,1 procent. De groei van de Australische economie viel in het tweede kwartaal terug tot 0,7 procent, van 1,9 procent in het eerste kwartaal. In India, waar de economie in het tweede kwartaal een opleving liet zien van meer dan 20 procent na de krimp van dik 24 procent in dezelfde periode een jaar geleden, tikte de beurs een nieuw recordniveau aan.