Record in Twente: 117 coronagevallen per 100.000 inwoners

Enschede noteerde afgelopen etmaal 181 positieve tests. Dat is na de vier grote steden het hoogste aantal van heel Nederland. In Almelo kwamen er 78 gevallen bij en in Hengelo 76. De gemeente Dinkelland had naar verhouding het hoogste aantal nieuwe gevallen binnen Twente, met 196 per 100.000 mensen.

In Twente komen de laatste week sowieso veel coronabesmettingen aan het licht. Begin oktober had Twente het laagste risiconiveau (waakzaam), sinds woensdag geldt er juist het vierde en hoogste risiconiveau (zeer ernstig). Twente is de enige streek in de vier noordelijke provincies met die status. Het is niet bekend waardoor Twente zo veel meer gevallen heeft dan de rest van het land.

Hotspots

Zuid-Holland Zuid kwam vrijdag dicht bij Twente in de buurt. In Dordrecht en omstreken kwamen 532 besmettingen aan het licht, oftewel 115,8 per 100.000 mensen. De enige andere regio die ooit boven de 100 is uitgekomen, is Zaanstreek-Waterland, dat woensdag 341 positieve tests meldde, omgerekend 102 per 100.000 mensen.

De regio Rotterdam-Rijnmond noteerde donderdag zijn hoogste aantal vastgestelde besmettingen. In Rotterdam en omstreken testten 1295 mensen positief. Dat kwam neer op 97,8 per 100.000. Amsterdam-Amstelland is nog nooit boven de 90 uitgekomen, het record daar is de 88,2 van donderdag (942 gevallen). Haaglanden noteerde donderdag 903 positieve tests, oftewel 80,9 per 100.000.

Signaalwaarde

In heel Nederland werden vrijdag 10.007 positieve tests geregistreerd, oftewel 57,5 per 100.000 Nederlanders. Op 13 september, 40 dagen geleden, bleef Nederland voor het laatst onder de zogenoemde signaalwaarde. Als er meer dan 7 besmettingen per 100.000 mensen zijn, gaan de alarmbellen af en zijn misschien strengere maatregelen nodig, bepaalde het kabinet na de eerste golf en voor de tweede golf.