CIA-agenten waren dubbelspion

De voormalige CIA-agent Jerry Chun Shing Lee (r) werd herkend door lokale media in Hongkong in oktober van vorig jaar. Ⓒ AFP

New York - China jaagt op steeds agressievere wijze op Amerikaanse staatsgeheimen. Terwijl de spanning tussen beide landen al snel oploopt door handelsconflicten en geruzie over de Zuid-Chinese Zee en Noord-Korea, blijkt Peking de afgelopen twee jaar meerdere hooggeplaatste Amerikaanse spionnen te hebben omgekocht om geheim materiaal in handen te krijgen waardoor de verhoudingen nu nog meer onder druk komen te staan.