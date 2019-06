Sea-Watch ondanks verbod in wateren Italië

Een migrant zet voet in Europa na opgepikt te zijn door de onder Nederlandse vlag varende Sea-Watch 3. Ⓒ AFP

LAMPEDUSA - Het onder Nederlandse vlag varend schip Sea-Watch 3, met aan boord voor de Afrikaanse kust opgepikte migranten, is ondanks een verbod Italiaanse wateren binnengevaren. Het schip is van een Duitse organisatie die zich geroepen voelt migranten uit zee te redden. De situatie aan boord is volgens de kapitein na veertien dagen dobberen onhoudbaar. Hij heeft gezegd daarom naar Lampedusa te varen.