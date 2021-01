Geen verdere beperkingen begrafenissen en talkshows gaan ’gewoon’ door

Onduidelijk is nog of het vliegverbod in Europees verband wordt opgelegd. Als dat niet zo is kunnen mensen alsnog met de auto Nederland bereiken, omdat het kabinet de grenzen niet dicht wil gooien voor autoverkeer.

Begrafenis

Er worden volgens ingewijden geen verdere beperkingen opgelegd voor begrafenissen. Daar mogen nog dus nog maximaal honderd mensen blijven komen. Ook mogen talkshows in de late avonduren nog ’gewoon’ gasten blijven uitnodigen, ook als die geen vitaal beroep uitoefenen.

Premier Rutte en coronaminister De Jonge geven tijdens een persconferentie tekst en uitleg over aanvullende maatregelen die vooral de Britse variant van het coronavirus de komende tijd moeten beteugelen. Toelichting zou eerst om 13 uur worden geveven, maar komt door uitloop van het overleg waarschijnlijk een uur later.

Crisisberaad

Het kabinet houdt woensdagochtend crisisberaad over nieuwe coronamaatregelen. De persconferentie wordt gevolgd door een debat in de Tweede Kamer.

Veel lekte al uit. Zo komt er zeer waarschijnlijk ook een quarantaineplicht voor reizigers die Nederland binnenkomen. Daar moet eerst nog wetgeving voor worden gemaakt. De avondklok wordt op z’n vroegst vrijdag ingevoerd, maar mogelijk pas na het weekend. Het kabinet wil zich eerst verzekeren van voldoende steun in de Tweede Kamer. Die debatteert woensdag over de aanscherping van de lockdown. De steun staat nog niet vast.