’Niemand wil het, maar tóch avondklok’

Nederland trekt met het vliegverbod alleen op. „Met de invoering van deze maatregelen treffen wij als Nederland in vergelijking met andere Europese landen het meest strenge regime met betrekking tot het toelaten en het testen van reizigers.” Hoe we omgaan met reizigers die via buurlanden komen, is nog onduidelijk.

Premier Rutte zei zeker niet blij te zijn met een avondklok. „Het is een heftige maatregel. Niemand staat erbij te juichen.” Het verbod komt er alleen als de Tweede Kamer instemt. ’Een paar dagen na dat debat’ gaat de maatregel in. Het is dus niet duidelijk of dat vrijdag al lukt, zoals eerder werd gehoopt vanuit het kabinet. Als er morgen een Kamerdebat komt, dan wordt de avondklok zaterdag- of zondagavond ingesteld. Volgens Rutte wordt er ook op gehandhaafd.

De premier waarschuwde dat het dan verboden is om tussen 20.30 uur en 4.30 uur op straat te zijn. „Het geldt overal, in de steden en op het platteland. Tenzij je onder de uitzonderingen valt.” Dan heb je een verklaring nodig. „Zo’n verklaring vervalsen is een misdrijf.” Wie de avondklok overtreedt, krijgt zonder waarschuwing een boete van 95 euro. Rutte roept mensen op vroeg boodschappen te doen om rijen ’s avonds te voorkomen.

Begrafenis

Verder worden er beperkingen opgelegd bij uitvaarten. Het maximum aantal gasten gaat van 100 naar 50. Talkshows mogen in de late avonduren nog ’gewoon’ gasten blijven uitnodigen, ook als die geen vitaal beroep uitoefenen.

Volgens het OMT zal een avondklok het reproductiegetal, de mate waarin het virus zich vermeerdert, dalen van 8 tot 13% Volgens het OMT is dat 'substantieel'. „Zo’n diepere afname van het aantal gevallen biedt perspectief op de mogelijkheid eventueel ook weer versoepelingen door te voeren”, schrijft De Jonge aan de Tweede Kamer.

De Jonge en premier Rutte geven tijdens een persconferentie van 14 uur tekst en uitleg over aanvullende maatregelen die vooral de Britse variant van het coronavirus de komende tijd moeten beteugelen. „Niemand wil een avondklok”, zegt Rutte tijdens die persconferentie.

Hoop

Rutte en De Jonge probeerden ondanks de bittere boodschap de moed erin te houden. Nu door de zure appel heen bijten betekent eerder versoepelingen straks. De Jonge sloot zich daarbij aan: „We weten: deze boodschap is somber, maar het perspectief is dat niet.” Hij verwees daarbij naar de versnelling in de vaccinatiecampagne. Tegen het advies van de fabrikant in gaat Nederland de periode tussen de eerste en de tweede prik met het Pfizer-vaccin verlengen van drie naar zes weken. Op die manier heeft een groter deel van Nederland alvast enige weerstand tegen corona.

Volgens Rutte moet Nederland zich ’schrap zetten’. „We komen hieruit. Maar eerst moeten we ons een keer schrap zetten, nu de varianten nog een keer op ons afkomen.” Hij waarschuwde voor een derde golf. „We moeten het uiterste doen om die derde golf zo lang mogelijk uit te stellen en zo klein mogelijk te maken.”

Derde golf

Volgens het OMT is ondanks de verscherpte lockdown niet te voorkomen dat er een derde golf aan besmettingen komt. „Naar verwachting kan niet voorkomen worden dat er een volgende golf van Covid-19-gevallen komt, veroorzaakt door verspreiding van mutanten van het virus met verhoogde besmettelijkheid.” Volgens het adviesorgaan voor de bestrijding van de pandemie zullen in maart bijna alle besmettingen voor rekening komen van de Britse of Zuid-Afrikaanse variant.

Veel lekte al uit. Zo komt er zeer waarschijnlijk ook een quarantaineplicht voor reizigers die Nederland binnenkomen. Daar moet eerst nog wetgeving voor worden gemaakt. De avondklok wordt op z’n vroegst vrijdag ingevoerd, maar mogelijk pas na het weekend. Het kabinet wil zich eerst verzekeren van voldoende steun in de Tweede Kamer. Die debatteert donderdag over de aanscherping van de lockdown. De steun staat nog niet vast.