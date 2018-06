Voetbalclub weigert duel tegen man die studente doodde

De man werd in 2008 door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot een celstraf van acht jaar wegens doodslag. Een jaar eerder had hij zijn ex in hun gezamenlijke woning in Groningen gewurgd. Hij was toen 21 jaar. Volgens de man ging aan de wurging een ruzie vooraf. Sommige spelers van Stânfries zijn bekenden van de jonge vrouw. Bestuurslid Wim van Riezen van de club wil op details niet ingaan, maar zegt dat een aantal van hen niet wilde spelen. „We hebben besloten dat het geen zin heeft om op die manier het contact met hem te zoeken.”

De club heeft per brief de KNVB laten weten dat de voetballers zondag - wanneer de wedstrijd eigenlijk gespeeld zou worden - niet komen opdagen. Daardoor verliest de club de wedstrijd en degradeert het team van de vierde naar de vijfde klasse. De tegenstander vv Aengwirden promoveert daardoor juist van de vijfde naar de vierde klasse.

Exceptioneel

„Als je niet komt opdagen, dan verlies je reglementair”, zegt woordvoerder Daan Schippers van de KNVB. Hij zegt de beslissing te kunnen begrijpen. „Het is niet iets wat veel voorkomt. Omdat het een exceptionele situatie is, kunnen we er begrip voor opbrengen.” Toch wordt de zaak wel voorgelegd aan de aanklager amateurvoetbal. Die kan besluiten om toch nog een sanctie op te leggen. „Dat is standaardprocedure.”

Aengwirden wilde dinsdag niet uitgebreid reageren. „Niemand heeft er wat aan dat het allemaal nog groter wordt”, aldus secretaris Koen Brandenburg van de club. Volgens hem zijn andere scenario’s, zoals de betreffende man niet laten meespelen, overwogen, maar ’moet hij ook verder’. „Er is gebeurd wat er is gebeurd. Hij heeft zijn straf gehad.”