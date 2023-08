’Nieuwe golf vergiftigingen van activisten die Rusland verlieten’

De krant telt drie bevestigde en twee onbevestigde gevallen. In oktober werd Jelena Kostjoetsjenko, een journalist voor Novaya Gazeta en Meduza, vergiftigd in het Duitse München. Een week later kreeg Ekho Moskvy-journalist Irina Bablojan bijna identieke symptomen in Tbilisi (Georgië). Dit voorjaar bleek de leider van de Free Russia Foundation, Natalja Arno, vergiftigd in Praag (Tsjechië).

Meestal publiceert The Insider zijn onderzoeken pas als de daders zijn geïdentificeerd, meldt de website zelf. Maar in dit geval besloot de redactie, na overleg met de slachtoffers van de vergiftiging, de beschikbare gegevens openbaar te maken om activisten en journalisten die Rusland verlieten te waarschuwen voor de bestaande dreiging. „Veel van degenen die om politieke redenen naar het buitenland zijn geëmigreerd, houden hun veiligheid niet meer goed in de gaten en worden een gemakkelijk doelwit voor de Russische speciale diensten.”

The Insider benadrukt dat vergiftigingsslachtoffers zich mogelijk niet realiseren wat er aan de hand is en dat ze niet naar de juiste dokter gaan. „En wanneer het besef komt, is het meestal onmogelijk om sporen van de gifstof op te sporen.”

Als bekendste recente geval van een vergiftiging door de Russen geldt dissident Aleksej Navalni, die gevangenzit in Rusland.