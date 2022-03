Zorgen politie over liquidaties op drukke plekken: ’Er wordt soms impulsief geschoten’

Premium Buitenland

Angst slaat toe in Israël na reeks aanslagen: ’Wat staat er nu weer te gebeuren?’

De eerste lentezon breekt eindelijk door in Israël, maar het land is in duisternis gestort. De spoken uit het verleden waren weer rond na een reeks aanslagen, waarbij afgelopen week elf onschuldige burgers op brute wijze werden afgeslacht. Op de begrafenis van een van hen, in Petach Tikva, kijken de...