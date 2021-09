Afghanen kunnen zich tot 17 september melden

Aanvankelijk waren er 21.500 berichten ontvangen, maar uit een brief van de bewindslieden blijkt dat er mogelijk veel meer Afghanen naar Nederland kunnen komen. ,,Inmiddels zijn ruim 23.000 mails ontvangen van of over personen die in aanmerking menen te komen voor overkomst naar Nederland.’’ Dit aantal loopt dagelijks verder op ‘met honderden nieuwe mails’. ,,Vaak hulpverzoeken van de mailschrijver zelf, maar meestal ook voor meerdere andere personen. Het aantal personen dat hulp verzoekt, ligt dus waarschijnlijk ruim boven de 23.000.’’

Het kabinet zal de hulpverzoeken die per e-mail zijn ontvangen via de daarvoor ingestelde mailbox van het ministerie van Buitenlandse Zaken ’opnemen in een database die kan dienen als referentie’. De database zal nog worden opgeschoond om bijvoorbeeld dubbelingen te voorkomen.

Bovendien wordt uit de antwoorden op Kamervragen duidelijk dat er in totaal 1.897 mensen uit Afghanistan zijn geëvacueerd, er in Afghanistan nog 459 Nederlanders zitten en dat er nog 22 tolken vastzitten, waarschijnlijk in Afghanistan. Er zijn tot op heden 370 Afghanen naar Nederland gehaald omdat zij voor Nederland hebben gewerkt. Niet alle Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt, zullen volgens het demissionaire kabinet de komende tijd worden geëvacueerd. Dat laten de omstandigheden in Aghanistan op dit moment niet toe.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de situatie in Afghanistan en opvang van Afghanen. Het zal het eerste debat zijn waaraan Pieter Omtzigt weer deelneemt, nadat hij een periode ziek thuis heeft gezeten. Tweede Kamerleden zijn al voor het debat boos, omdat ze de antwoorden pas zo laat hebben ontvangen. „De zoveelste schoffering van de Tweede Kamer”, stelt SP-Kamerlid Van Dijk.