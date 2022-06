Opnieuw aanranding in trein: slapende vrouw (19) betast

ALMERE - Voor de tweede keer in korte tijd is een vrouw aangerand in een trein. Een 19-jarige vrouw is dinsdagavond om 23.15 uur op het traject Lelystad - Almere door een man betast terwijl ze sliep.