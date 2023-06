’Handtas’ kleiner dan een zoutkorrel maar toch geveild voor 63.000 dollar

Ⓒ MSCHF

Een haarborstel, portemonee of telefoon: je kan het allemaal niet kwijt in deze microscopisch kleine handtas. Gemaakt door het Amerikaanse kunstcollectief MSCHF. Toch was iemand bereid er welgeteld 63.000 dollar, bijna 58.000 euro, voor te betalen.