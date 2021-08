Onrustige uitgaansnacht op Texel: vechtpartij, aanhouding en hoogoplopende gemoederen

Een rustig avondje drinken was het niet op de Dorpsstraat. Net na middernacht werd bekend dat een man met een bloedend hoofd was aangetroffen. Hij zou betrokken zijn geweest bij een vechtpartij en werd met een stuk glas op zijn hoofd geslagen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

De vermoedelijke verdachte werd niet lang daarna opgepakt. Hij is geboeid afgevoerd. De nacht had daarmee nog niet zijn einde bereikt voor de aanwezige agenten. De gemoederen bleven hoog oplopen in het uitgaansgebied. De politie was om die reden voor een lange tijd zichtbaar aanwezig. Voor zover bekend zijn er niet meer aanhoudingen verricht.

Het is niet duidelijk wat de aanleiding van de vechtpartij was.

Tips? nieuwsdienst@telegraaf.nl