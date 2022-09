’Geblokkeerd’ WhatsApp: we doen er alles om Iraniërs te laten communiceren

WhatsApp doet naar eigen zeggen alles wat binnen de eigen technische mogelijkheden ligt om de berichtendienst toegankelijk te houden in Iran. Het bedrijf ontkende in een tweet met klem Iraanse telefoonnummers te blokkeren.

De islamitische republiek is sinds vrijdag het toneel van grote protesten tegen politiegeweld en voor meer vrouwenrechten. Demonstranten spreken elkaar op WhatsApp en Instagram, twee van de weinige socialmediaplatforms die nog bereikbaar zijn in Iran. Maar volgens NetBlocks, een organisatie die kritisch bericht over internetcensuur, verstoort de overheid de toegang tot die apps sinds woensdag.

Aanleiding voor de protesten is de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij overleed op op een politiebureau nadat de zedenpolitie haar had gearresteerd omdat ze zich niet aan de islamitische kledingvoorschriften had gehouden. Volgens de demonstranten heeft Amini een fatale klap op haar hoofd gekregen, iets wat de politie ontkent: het zou enkel gaan om een ’hartaanval’. Bij de protesten zijn meerdere doden gevallen, naar verluidt ook een 15-jarig meisje.