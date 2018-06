Rutte naar Trump

Er wordt al geruime tijd gezocht naar een plek in de agenda voor de ontmoeting tussen de twee leiders. De datum van 2 juli kan nog gewijzigd worden, maar ingewijden hebben goede hoop dat een bezoek nu echt door kan gaan. Rutte en Trump hebben elkaar wel al een paar keer gesproken, bijvoorbeeld in de marge van een NAVO-top en via de telefoon.

Over het programma is nog niet veel bekend. Naar alle verwachting wordt onder meer over de defensiebijdrage gesproken. Amerika vindt dat Nederland meer moet investeren in defensie om de NAVO-norm te halen.

Een ander onderwerp kan de nasleep van de aanslag op MH17 zijn, waar Nederland voortdurend werkt aan internationaal draagvlak om de schuldigen op te sporen en te vervolgen.

De visite komt op een laat moment, want tal van regeringleiders van grote en kleine landen hebben hun opwachting al in Washington kunnen maken.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) zegt dat gezocht wordt naar een datum, maar kan de datum van 2 juli nog niet bevestigen.