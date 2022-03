Burger King wil ook weg uit Rusland, maar ’dat gaat niet’

Volgens president David Shear van het bedrijf opende Burger King tien jaar geleden een eerste restaurant in een franchise-constructie met onder anderen de Russische ondernemer Alexander Kolobov. In die joint-venture heeft geen van de partners een meerderheidsbelang.

Dat maakt eenzijdig uitstappen onmogelijk, meldt RBI. De partners in Rusland reageren niet op verzoeken om de restaurants te sluiten en dus is dit alleen af te dwingen met steun van de Russische overheid, zo schrijft Shear. Die steun is niet te verwachten, voegt hij eraan toe.

Burger King heeft wel alle diensten aan de Russische vestigingen gestaakt: bevoorrading, marketing en dagelijkse operatie worden niet meer vanuit het moederbedrijf ondersteund. Ook worden de winsten uit de Russische onderneming overgemaakt naar het vluchtelingenfonds van de Verenigde Naties (UNHCR).

Shear had het graag allemaal anders gezien: „Zouden wij graag alle activiteiten in Rusland willen staken? Ja. Kunnen we dat nu afdwingen? Nee. Maar we willen transparant zijn over ons handelen en uitleggen welke stappen we hebben gezet om met de internationale gemeenschap pal te staan tegen de Russische aanval op Oekraïne en haar volk.”