Dode en zwaargewonde door ongeval in Rucphen

De politie laat weten dat de Roosendalers mogelijk tegen een kerende auto botsten op de Zundertseweg in Rucphen en daarna tegen een boom reden. In de auto die aan het keren was, zat een 31-jarige Belg achter het stuur. Hij is voor verhoor naar het politiebureau meegenomen. De Belg en een bijrijder bleven ongedeerd.

