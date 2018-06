Minister praat in Limburg over wateroverlast

De minister gaat het gesprek aan met inwoners van Meerssen, en met boeren en ondernemers uit dat dorpje onder de rook van Maastricht. De minister wordt verder geïnformeerd over de wateroverlast tijdens zware onweersbuien in het glooiende heuvellandschap en modderstromen die daarvan een gevolg zijn.

Het waterschap liet onlangs weten dat er 500 miljoen euro nodig is voor maatregelen tegen de almaar toenemende wateroverlast door overstromingen en modderstromen in Limburg. Niets doen is geen optie en betekent volgens het schap een vertienvoudiging van de kosten door waterschade.