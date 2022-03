Auto rijdt in op groep carnavalsvierders in België: vier doden, tal van gewonden

Onder de doden zou ook een kind zijn, meldt Nieuwsblad. Verder raakten twaalf mensen zwaargewond en twintig lichtgewond. Volgens Belgische media waren zij zich in alle vroegte aan het voorbereiden op de carnavalsfestiviteiten zondag in het dorp, op zo’n 30 kilometer van Charleroi. Een feeststoet zou ’s morgens vertrekken.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en of er opzet in het spel is. De bestuurder van de auto is opgepakt. De autoriteiten maken in de loop van zondag tijdens een persconferentie meer bekend. Op schokkende beelden is te zien dat de slachtoffers verspreid op straat liggen. Het gemeentelijke rampenplan is afgekondigd.

’Immens geluid’

Een getuige zegt tegen RTL Info dat de automobilist vanaf „een lang recht stuk weg” aan kwam rijden. „We hoorden een immens geluid achter ons en de auto is de groep ingereden. Zoiets had ik nooit gedacht ooit te zullen zien. De auto versnelde nog. Toen we beseften dat er iets gaande was, lagen we allemaal op de grond.”

„Wat een mooi feest moest worden, draaide uit op een drama. We volgen de situatie op de voet”, reageert minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden op sociale media. Familie en vrienden van de slachtoffers worden opgevangen in een sporthal in de buurt.