Auto rijdt in op groep carnavalsvierders in België: zes doden, tientallen gewonden

Onder de doden zou ook een kind zijn, meldt Nieuwsblad. Verder raakten volgens het stadsbestuur twintig mensen zwaargewond en zeventig lichtgewond. Volgens Belgische media waren zij zich in alle vroegte aan het voorbereiden op de carnavalsfestiviteiten zondag in het dorp, op zo’n 30 kilometer van Charleroi. Een feeststoet zou ’s morgens vertrekken. „De tol is bijzonder zwaar, vooral menselijk. Ik bedank iedereen die hier komen helpen is”, aldus de burgemeester.

Ⓒ ANP / BELGA

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en of er opzet in het spel is. De bestuurder en een inzittende van de auto zijn opgepakt. De autoriteiten maken in de loop van zondag tijdens een persconferentie meer bekend. Op schokkende beelden is te zien dat de slachtoffers verspreid op straat liggen. Het gemeentelijke rampenplan is afgekondigd.

Volgens het parket zijn de verdachten, geboren in 1988 en 1990 en allebei afkomstig uit de nabijgelegen plaats La Louvière, niet bekend bij de politie. Ze zijn opgepakt op verdenking van doodslag. Verhoord zijn ze nog niet. Wat hen bezielde is dus nog niet duidelijk. „Maar er zijn geen aanwijzingen dat het om een terreurdaad zou gaan”, aldus het parket.

’Immens geluid’

Een getuige zegt tegen RTL Info dat de automobilist vanaf „een lang recht stuk weg” aan kwam rijden. „We hoorden een immens geluid achter ons en de auto is de groep ingereden. Zoiets had ik nooit gedacht ooit te zullen zien. De auto versnelde nog. Toen we beseften dat er iets gaande was, lagen we allemaal op de grond.”

„Wat een mooi feest moest worden, draaide uit op een drama. We volgen de situatie op de voet”, reageert minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden op sociale media. Familie en vrienden van de slachtoffers worden opgevangen in een sporthal in de buurt die als crisiscentrum dient.

Ook de Belgische premier Alexander de Croo heeft zijn medeleven uitgesproken. „Verschrikkelijk nieuws uit Strépy-Bracquegnies. Een gemeenschap die zich klaarmaakte om te feesten in het hart geraakt. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families. Bijzondere dank ook aan alle hulpdiensten voor hun hulp en bijstand.” Hij brengt later op de dag een bezoek aan de zuidelijke plaats.

Het carnaval in Strépy kon de afgelopen twee jaar niet plaatsvinden door de coronapandemie. Dit jaar werd het door de coronamaatregelen verplaatst van begin maart naar 20, 21 en 22 maart. Het is niet duidelijk in hoeverre de festiviteiten voortgezet worden.