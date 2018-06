Kiev en Moskou nu gezworen vijanden

Terwijl pro-Russische rebellen aan het front in Oost-Oekraïne eergisteren met zwaar geschut tientallen aanvallen uitvoerden op het Oekraïense leger, waarbij twee doden en zes gewonden vielen, neemt ook de diplomatieke spanning tussen Rusland en Oekraïne weer toe.

Kiev eist van Moskou dat het buitenlandse artsen toelaat tot Oleg Sentsov, een prominente Oekraïense filmregisseur die gevangen zit in een Siberisch strafkamp ver boven de poolcirkel en drie weken geleden in hongerstaking ging.

Prominente Russen, onder wie tv-ster en ex-presidentskandidaat Ksenia Sobtsjak, zijn een actie gestart om Sentsov vrij te krijgen, hopend op Poetins clementie in de aanloop van het WK-voetbal dat op 14 juni begint. Voor het begin van de Olympische Winterspelen in Sotsji in 2014 liet Poetin de voormalige oliemiljardair en oligarch Chodorkovski vrij, die op dat moment bijna tien jaar voor fraude in een Siberisch strafkamp had gezeten. Ook werden twee leden van de meidenpunkgroep Pussy Riot eerder in vrijheid gesteld.

„Het recht van een bezettende macht kan per definitie niet rechtvaardig zijn. Niets persoonlijks, edelachtbare,” sprak de nu 42-jarige Sentsov toen hij drie jaar geleden tot twintig jaar kamp werd veroordeeld. omdat hij vlak na de annexatie van de Krim in 2014 van plan zou zijn geweest een beeld van Lenin op te blazen.

Sentsov, die op de Krim geboren is, was één van de prominente activisten tijdens de Maidan-opstand in Kiev en ging drie weken geleden in hongerstaking, met als eis dat Rusland alle Oekraïense politieke gevangenen vrijlaat. „Hij heeft niet om zijn eigen vrijlating gevraagd,” laat zijn advocaat Dmitri Dinze weten. „Hij noemt geen namen, maar het gaat in totaal om 64 personen.”

Tegelijkertijd veroordeelde een Russische rechter deze week de prominente journalist Roman Soesjtsjenko tot twaalf jaar gevangenisstraf vanwege spionage. De 49-jarige Soesjtsjenko werkte als correspondent in Parijs voor het Oekraïense staats-persbureau Ukrinform en werd twee jaar geleden in Moskou door de FSB (de voormalige KGB) opgepakt op verdenking van het verzamelen van geheime militaire informatie. Een vergrijp dat hij ontkent.