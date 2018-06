Duizenden Tsjechen protesteren tegen regering

De leider van de populistische ANO-beweging wil een coalitie vormen met de sociaaldemocraten. De kritiek richt zich echter vooral op de gedoogsteun van de communistische partij (KSCM) die nodig is voor een werkbare meerderheid. Dat is precies zeventig jaar na de machtsovername door de communisten in het voormalige Tsjechoslowakije en ruim 28 jaar na de democratische omwenteling, lichtte de organisatie van de betoging toe. Een petitie tegen de voorgenomen constructie is al door een kwart miljoen mensen ondertekend.

President Milos Zeman zal Babis woensdag voor de tweede keer beëdigen. In januari verloor hij het vertrouwen van het parlement. Dat had vooral te maken met het strafrechtelijk onderzoek dat naar de 63-jarige ANO-oprichter is ingesteld wegens misbruik van subsidie. Het verwijt dat hij ooit collaboreerde met de communistische geheime dienst wijst Babis van de hand.