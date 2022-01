M&M’s krijgen ander uiterlijk om inclusiever te worden

Dat meldt het persbureau Associated Press. De M&M-figuurtjes die in het rood, oranje, groen, geel, bruin en blauw bestaan, zullen verschillende vormen en maten krijgen.

Ook wil het bedrijf de vrouwelijke snoepjes minder stereotiep vrouwelijk zullen maken. Zo krijgt het groene snoepje een paar sneakers in plaats hooggehakte laarsjes. De bruine M&M krijgt in plaats van hoge stilettohakken een iets lagere hak.

„Ons doel is om grenzen te doorbreken. Stel je een wereld voor met minder oordelen, meer verbinding en constant gelach”, staat er te lezen op de website van het bedrijf. Mars, dat ook repen als Twix en Snickers fabriceert, zegt de nadruk te willen leggen op de ampersand oftewel het en-teken om laten zien hoe het merk mensen bij elkaar wil brengen.

Niet iedereen is positief over de zet van Mars. Want ineens blijken de ’sexy’ laarsjes van de groene M&M belangrijker dan ooit. Zo vragen sommige twitteraars af hoe het vervangen van schoeisel de groene M&M inclusiever maakt. Anderen vinden zelfs dat het tegen de principes van het feminisme gaat, omdat de groene M&M juist de „haar eigen schoenen zou moeten kunnen dragen als zij daar zin in heeft want dat is waar feminisme over gaat.”