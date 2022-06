Aantal positieve coronatests in twee weken verdubbeld

De stijging komt mogelijk door de opmars van twee nieuwe versies van de omikronvariant van het coronavirus. Volgens het RIVM „winnen die steeds meer terrein in Nederland.” Het instituut houdt de ontwikkeling van de pandemie in de gaten door het aantal virusdeeltjes in het rioolwater te meten. Die aantallen stijgen sinds twee weken. Het RIVM heeft ook een site, Infectieradar, waar gebruikers hun klachten en hun zelftests bijhouden, en ook daar is een toename te zien.

De stijging is te zien in alle leeftijdsgroepen. In de regio’s Amsterdam-Amstelland, Utrecht en Hollands Midden worden naar verhouding meer besmettingen vastgesteld.

Mensen hoeven niet per se meer naar een teststraat te gaan om de bevestiging te krijgen dat ze besmet zijn geraakt. Een thuistest is op zich voldoende. Maar wie dat wil, mag wel langs de GGD gaan voor een test, en steeds meer mensen doen dat. De GGD’en hebben afgelopen week ruim 18.000 coronatesten uitgevoerd, het hoogste aantal in twee maanden tijd. Onder die testen zijn ook steeds meer besmettingen: vorige week bleken twee op de drie geteste mensen daadwerkelijk het coronavirus onder de leden te hebben. Dat is het hoogste percentage sinds eind maart.

Het aantal ziekenhuisopnames neemt ook toe, maar die stijging is beperkt. Ook in verpleeghuizen is nog geen snelle toename te zien, aldus het RIVM.