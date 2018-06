’Moeder Aarde is boos!’

Maya’s voelen en weten precies wat er speelt, zegt Cris Toala Olivares. Ⓒ CRIS TOALA OLIVARES

Stevent de wereld af op een vulkanische catastrofe? In Guatemala heeft de heftigste uitbarsting in veertig jaar plaats en op Hawaï braakt de Kilauea regelmatig lava uit. Met ook erupties in Indonesië, Chili, Papoea-Nieuw-Guinea en Japan in de voorbije jaren is in ieder geval duidelijk dat vulkanen ’hot’ zijn.