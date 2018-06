D66 bemoeial: grote winnaars uitgesloten

D66-leider Pechtold bevestigt dat is gezegd dat lokaal een college vormen met de PVV taboe is. Ook samenwerken met FvD en alliantie-partner Leefbaar Rotterdam werd uitgesloten. Daardoor vielen onder meer Leefbaar Rotterdam en de partij van Hans Smolders in Tilburg buiten de boot.

FvD-voorzitter Baudet en PVV-leider Wilders spreken van ’een teken dat grote partijen lak hebben aan de democratie’.

