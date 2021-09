Alkmaarder vrijgesproken van zware mishandeling door gebrek aan bewijs: ’Hij was onherkenbaar door mondkapje’

Een 40-jarige Alkmaarder moest voor de zware mishandeling dinsdag voorkomen bij de politierechter in Alkmaar, maar die sprak hem vrij. Zij vond het bewijs niet hard genoeg dat de Alkmaarder degene was die het stel had mishandeld. De verdachte was door zijn muts en mondkapje niet goed herkenbaar.

’Ik maak je kapot’

Eerst werd de vrouw aangevallen en viel op de grond. Toen haar man haar wilde komen helpen, was hij het doelwit van de agressieve belager. „Van mijn erf af. Jullie hebben mij kapot gemaakt, dan maak ik jullie kapot”, schreeuwde de aanvaller.

De mannelijke toezichthouder werd omver getrapt, kreeg klappen en schoppen tegen zijn hoofd en lichaam. De vrouw moest toezien hoe haar man werd mishandeld en vreesde voor zijn leven. Ze wilde hem komen helpen, maar werd tegengehouden door een handlanger van de aanvaller.

Psychische gevolgen

De twee liepen allerlei zwellingen en wonden op. Ook had de vrouw lang last van pijn in haar rug, nek, schouder en knie. Ze wilden 10.000 euro onkosten vergoed zien, omdat ze daarna maanden niet konden werken als zelfstandig toezichthouder. De vrouw leed enorm onder de psychische gevolgen van de mishandeling. Ze was erg bang geweest dat haar man het voorval niet zou overleven. Het echtpaar claimde in totaal 1950 euro smartengeld.

Onderzoek wees naar de Alkmaarder, die net als zijn broer een aantal caravans op de camping bezit. Maar de bewuste caravan was van zijn broer. Er waren geen getuigen bij het incident geweest. Het mishandelde stel herkende de verdachte van een foto-controntatie. Hij had een fors postuur. De politie toonde hen foto’s van de man en twee van zijn broers. De verdachte was de enige met een fors postuur.

Mondkapje

De advocaat van de Alkmaarder vond dat dit bewijs niet hard genoeg was en de fotoconfrontatie niet goed was verlopen. Ze wees erop dat het echtpaar had gezegd dat de belager een mondkapje en muts op had gehad. Bovendien was het donker geweest op het moment van de mishandeling. „Hoe kun je dan iemand herkennen?”

De officier van justitie meende wel dat er genoeg bewijs was voor een veroordeling van de Alkmaarder. De aanklager noemde het openlijk geweld tegen de toezichthouders heel ernstig. Hij eiste een half jaar celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk tegen de man, die zelf niet bij de strafzaak aanwezig was. De verdachte had over het voorval gezwegen tijdens zijn verhoor bij de politie.

Twijfel

De rechter vond het geweld ook heel erg, maar twijfelde of de verdachte wel degene was die hiervoor verantwoordelijk is. „Was hij de grootste agressor in het verhaal? Er zijn zonder meer sterke vermoedens, maar toch twijfel ik dat het mogelijk ook iemand anders kan zijn geweest.”

Daarom sprak ze de verdachte vrij. Dat betekent ook dat de slachtoffers geen schadevergoeding en smartengeld vergoed krijgen van de man.