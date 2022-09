Spookvliegtuig crasht na grillige koers: niemand te zien in cockpit

Het in Oostenrijk geregistreerde Cessna 551-vliegtuig had een nogal grillige koers gevolgd. Het vloog vanuit Jerez in Zuid-Spanje en draaide twee keer, bij Parijs en Keulen, voordat het de Oostzee overstak, langs het Zweedse eiland Gotland. Gealarmeerd stegen gevechtsvliegtuigen van de NAVO-missie op het Amari-vliegveld in Estland op om het te volgen. Zij meldden volgens de Zweedse reddingsdienst dat er niemand zichtbaar was in de cockpit van de Cessna.

Over het aantal inzittenden en de oorzaak van de crash is nog niets bekend, behalve dat op de radar te zien was dat het vliegtuig vlak voor de crash snelheid en hoogte verloor, aldus de Zweedse reddingsdienst.

Volgens het Duitse tijdschrift Bild zaten vier mensen in het vliegtuig: een piloot, een man en een vrouw, en hun dochter. Zij waren mogelijk tijdens de crash buiten bewustzijn door drukverlies in de cabine.