VS: val Jemenitische haven niet aan

WASHINGTON - De VS heeft de Verenigde Arabische Emiraten gewaarschuwd om de Jemenitische havenstad Hodeidah niet aan te vallen. Het leger van Jemen, dat door de Emiraten wordt gesteund, is Hodeidah tot op minder dan 10 kilometer genaderd. Hodeidah is in handen van Houthi-rebellen en de haven is een belangrijke losplaats voor hulpgoederen voor de noodlijdende bevolking van Jemen.