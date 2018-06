Hoger beroep in mestsilodrama

De eigenaar van Heeres Mix- & Pomptechniek BV kreeg toen een werkstraf van 240 uur en zijn bedrijf een boete van 100.000 euro. Volgens de rechtbank had hij ’zijn zorgplicht voor zijn medewerkers ernstig verzaakt’. Daardoor kwamen in juni 2013 twee medewerkers om het leven bij het schoonmaken van een mestsilo in Makkinga. Ook de zoon van de eigenaar van de silo kwam om het leven. Hij probeerde het tweetal te redden.

De apparatuur die de werknemers gebruikten om in de silo zuurstof te kunnen krijgen was volgens de rechtbank niet voldoende getest en bovendien niet geschikt om te gebruiken in de silo.

Maar volgens Heeres is er, buiten zijn weten, voor het ongeluk spuiwater toegevoegd aan de mest in de silo en heeft dat gezorgd voor het vrijkomen van een hoge dosering dodelijk gas. „Had het er niet ingezeten, dan was het ongeluk niet gebeurd.” De rechtbank legde dit scenario naast zich neer. Mede omdat volgens de rechters ook zonder extra risico het betreden van een mestsilo vanwege gassen levensgevaarlijk is.

Volgens Heeres blijkt nu uit aanvullend onderzoek dat de rechters de rol van het spuiwater onterecht aan de kant hebben geschoven. Het gerechtshof buigt zich woensdag over de zaak.