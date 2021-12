Wisselvallige woensdag, later in de week vriestemperaturen en winterse buien

Het is vanmiddag 8 graden, maar door de regen kan het kouder aanvoelen. Het is onstuimig weer met een vrij krachtige zuidwesten- tot westenwind. Aan de kust waait het hard. Vanavond neemt de wind in kracht af en wordt deze matig tot vrij krachtig, aldus het weerstation. „Komende nacht neemt de buiigheid toe. Vooral in het westen komen buien voor en deze kunnen soms winters zijn met wat hagel of ook natte sneeuw. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden.”

Ook donderdag blijft het wisselvallig met veel stapelwolken en buien. Het wordt niet warmer dan 5 à 6 graden. In de middag beperken de buien zich meer tot de westelijke provincies. In de nacht naar vrijdag kan het in het binnenland een graadje vriezen. In het westen ligt de temperatuur rond of een paar graden boven het vriespunt. Plaatselijk kan het glad worden door bevriezing.

Vrijdag is het aan het begin van de ochtend op veel plaatsen droog en kan lokaal de zon nog even schijnen. Later in de middag en in de avond is in het oosten kans op natte sneeuw.

Zaterdag en zondag

Ook in het weekend valt er opnieuw neerslag te verwachten. De wind draait naar het noorden tot noordwesten en daardoor wordt het iets kouder met maxima van 3 tot 6 graden. De verwachting is nog onzeker, maar behalve regen is er ook kans op (natte) sneeuw. De kans dat de sneeuw blijft liggen is vooralsnog klein.