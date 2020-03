Spanje zet zich schrap voor ’golf’

Een agent legt nog eens uit wat de regels zijn om naar buiten te mogen. Ⓒ Foto EPA

BARCELONA - In Spanje is de ’staat van alarm’ met vijftien dagen verlengd. „We moeten tijd winnen”, aldus premier Pedro Sánchez. „En we moeten heel snel het zorgsysteem versterken. We moeten sterk aankomen aan het einde van deze week. Want deze week gaat heel zwaar zijn: er komt een grote golf aan IC-patiënten bij. We moeten sterk blijven, want het ergste gaat nog komen.”