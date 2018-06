Coke van ’Piet Costa’ zat in fruit

In het voorlopige dossier van de zaak-Dobricic komen meerdere zendingen van cocaïne naar voren. Eén ervan is een partij van 1100 kilo die verstopt was in een container met ananassap en die in een loods in Raamsdonksveer in beslag werd genomen. Dat was in december 2015.

Een andere partij die in het dossier zit, is er eentje van zo’n tweehonderd kilo die in november 2017 in Brielle in een bestelbus werd afgeleverd bij een groothandel in schroot. Hiervoor werden meteen bij de aflevering al mensen opgepakt.

Handlangers

Een topcrimineel met de bijnaam ’Piet Costa’ zou vanuit Costa Rica de criminele organisatie aansturen die op grote schaal coke naar Nederland stuurde. Een tweede persoon, Bridjanand ’Opa Frits’ B., wordt gezien als zijn ’informatieman’. De man, die inmiddels vastzit, beschikte over een groot netwerk van handlangers, handelaren en corrupte contacten.

Twee andere verdachten zijn een Marokkaanse Nederlander genaamd ’Mo’ en een Montenegrijn met de bijnaam ’Kiko’. De advocaat Sixten Bordewijk en zijn kantoorgenoot uit Rotterdam staan de laatste twee bij. „In dit stadium kunnen we niets zeggen. We wachten het onderzoek rustig af. Michel van Stratum is de raadsman van ’Opa Frits’. Ook hij wil niets zeggen.

Zwijgrecht

In het onderzoek zit informatie over drie douaniers die corrupt zouden zijn. Geen van deze douaniers is nog opgepakt. Wel zit een medewerker van de Belastingdienst vast, omdat hij gevoelige informatie zou hebben gelekt aan de groepering. Bridjanand B., ’Mo’ ,’Kiko’ en Willem P. van de Belastingdienst beroepen zich op hun zwijgrecht.