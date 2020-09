Inspectie: poliovirus gevonden in rioolwater RIVM-terrein

Volgens de IGJ is de volksgezondheid niet in gevaar. De inspectie wijst erop dat het Nederlandse rioleringssysteem gesloten is en de zuivering zodanig is ingericht dat die het poliovirus onschadelijk maakt.

De IGJ onderzoekt of zich in de drie instellingen die met het virus werken incidenten hebben voorgedaan. Om de herkomst vast te stellen, wordt onder meer het DNA van het virus onder de loep gelegd.

WHO ingelicht

Het virus werd al in de eerste week van augustus ontdekt in monsters die op 21 juli tijdens een standaardcontrole werden genomen uit het riool op het terrein in Bilthoven (provincie Utrecht). Op 19 augustus is de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al ingelicht.

Bekijk ook: Kinderen Grapperhaus hadden corona