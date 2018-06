’Beroerde arbeidsomstandigheden in de kraamzorg’

Uit de enquête onder kraamverzorgenden blijkt onder meer dat die gemiddeld 50 procent meer uren werken dan waarvoor ze worden betaald, geen vaste vrije dag hebben, geen vakantiedagen kunnen opnemen en zich vaak niet ziek mogen melden. Aan de enquête, die begin dit jaar plaatsvond, deed ruim een tiende van alle kraamverzorgenden mee.

De reacties schetsen volgens NBvK-voorzitter Siska de Rijke een „onthutsend beeld van de kraamzorgsector. Uit alles blijkt dat de werkgevers de problematiek in de Nederlandse kraamzorg niet de baas zijn en hun falende bedrijfsbeleid afwentelen op kraamverzorgenden.”

Nazorg

Een bevalling verloopt in de meeste gevallen goed, maar moeder en kind moeten toch herstellen en wennen aan de nieuwe situatie. In die nazorg is de rol van de kraamverzorgers belangrijk, want de moeder kan bijvoorbeeld problemen krijgen met het bekken of met het op gang brengen van de borstvoeding.

Van de baby moeten temperatuur, vitale functies en uiteraard de prestaties in de luier in de smiezen worden gehouden, zodat vroegtijdig kan worden gesignaleerd dat er iets mis dreigt te gaan. „Vaak gaat het goed, maar die kraamzorg is er echt niet voor gezelligheid’, aldus de NBvK.