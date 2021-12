Premium Het beste van De Telegraaf

Door prostaatkanker te behandelen op basis van dna kan leven flink verlengd worden: ’Anders was ik er nu niet meer geweest’

Prostaatkankerpatiënt Martin Geurts heeft baat bij een medicijn voor eierstokkanker. Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - Door uitgezaaide prostaatkanker te behandelen op basis van het dna van de tumor kan het leven flink verlengd worden. In sommige gevallen verdwijnt de ziekte zelfs helemaal. Dat blijkt uit het PROMPT-onderzoek onder 300 mannen in het Radboudumc. „Anders was ik er nu niet meer geweest, ik zit al veel langer dan verwacht in de blessuretijd”, zegt de 77-jarige Martin Geurts.