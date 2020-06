Fietsexamen: van corona-uitstel komt geen afstel

Op de vroege maandagochtend in Utrecht verzamelt een groep scholieren van basisschool De Ludgerschool bij het startpunt van het fietsexamen. De kinderen, allemaal uit groep 8, maken zich op fietstochtje van ongeveer vier kilometer, dwars door de drukte van de stad. „Dit rondje fiets ik normaal ook met mijn ouders, dus ik maak mij niet zo’n zorgen”, zegt een jongen, die richting het startpunt fietst. Een meisje achter hem denkt daar toch anders over. „Ik hoop maar dat ik alle borden zie, ik wil natuurlijk niet zakken.”

Lekker fietsweer

Op veel scholen in Nederland vinden deze dagen de verkeersexamens plaats. Deze bestaan uit een theoretisch examen en soms ook een praktijkexamen. De schriftelijke examens vinden vanaf maandag plaats, terwijl de fietsexamens normaal gesproken in maart of april gebeuren. Maar door de uitbraak van het coronavirus in het voorjaar ging er een streep door de praktijkexamens. „Dat had een voordeel, en dat is dat het in juni vaak lekker fietsweer is”, grapt Frank Meijer van Veilig Verkeer Nederland (VVN), die het examen coördineerde.

„Normaal gesproken stappen kinderen pas op de fiets als ze het theoretisch examen al hebben gemaakt. Maar door de sluiting van de scholen en de nadere zomervakantie gebeurt het dit jaar op sommige plekken dus andersom. Al vormt dat voor de kinderen die gewend zijn om te fietsen vaak geen probleem”, aldus de coördinator.

Korte voorbereidingstijd

Ook voor VVN was de korte voorbereidingstijd een uitdaging, vertelt Meijer: „We moesten in hele korte tijd de examenroutes controleren en we wisten op voorhand niet precies hoeveel scholen er dit jaar nog aan het praktijkexamen mee zouden willen doen.” Uiteindelijk ging dat in de stad Utrecht om ongeveer 70 procent van de scholen. „We merken dat veel scholen, ondanks de coronacrisis, het belang van het verkeersexamen inzien. Het is ook heel belangrijk voor de kinderen omdat zij volgend schooljaar met een gerust hart naar de middelbare school moeten kunnen fietsen.”

Volop concentratie tijdens het allesbepalende fietsrondje. ’Heb ik bij die laatste kruising nu wel of niet mijn hand uitgestoken...?’ Ⓒ Thijs Rooimans

Ook bij De Ludgerschool bleek ondanks de corona-uitbraak veel animo voor het verkeersexamen. Want aan hulpouders, die op verschillende posten langs de route de scholieren scherp in de gaten houden, was geen gebrek. „Wij bereiden onze leerlingen altijd goed voor op deze examens”, vertelt Henk Schols, leraar van de groep-8-leerlingen van de school. „We hadden een kortere voorbereidingstijd dan normaal, maar dat was niet per se vervelend. Veel kinderen hebben het examenrondje al een paar keer gefietst met hun ouders.”

Zonder kleerscheuren

De eerste groep kinderen, allemaal gehuld met oranje hesjes, lijken het examenrondje zonder kleerscheuren te zijn doorgekomen. „Alleen bij die laatste bocht vergat ik mijn hand uit te steken, maar volgens mij ging het verder goed’’, zegt een jongen tegen leraar Schols, die vervolgens glimlachend besluit: „Dat fietsexamen is, net als de schoolmusical, toch ook wel een echte traditie geworden. Ik ben blij dat het dit jaar alsnog door heeft kunnen gaan.”