’Walgen van soft links beleid’

Veel Nederlanders walgen van het linkse beleid dat momenteel in Amsterdam gevoerd wordt. Hiermee laat men aan de wereld zien dat de mening van een uitgeprocedeerde, ’ondanks dat ze hier niets meer te zoeken hebben er toch toe doet’.

Saillant detail is dat er na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart er nog veel meer van dit soort linkse gemeentes op stapel staan. FvD-lid Theo Hiddema liet onlangs ook al eens zijn licht schijnen over de huidig waarnemend burgemeester van Amsterdam. Deze, (officieel eigenlijk van origine een VVD-bewindsman) heeft ’een heel andere kijk op onze samenleving’ die door weinigen van ons, maar tevens door andere VVD-bewindslieden niet gedeeld wordt. Deze dubieuze trekjes had hij ook al toen hij burgemeester van Den Haag was.

Mario Verhees, Asten