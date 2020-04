Los Angeles biedt ook inwoners zonder klachter gratis coronatest aan

Mensen met symptomen die wijzen op corona, krijgen wel voorrang. Ⓒ AFP

LOS ANGELES - Alle inwoners van de Amerikaanse miljoenenstad Los Angeles kunnen zich gratis laten testen op het coronavirus. Dat maakte burgemeester Eric Garcetti woensdag (lokale tijd) bekend. Volgens Garcetti is Los Angeles de eerste grote stad in de VS die deze mogelijkheid aanbiedt.